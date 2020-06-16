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Сколько зарабатывают директора по маркетингу в Украине

Сколько зарабатывают директора по маркетингу в Украине

Большинство коммерческих директоров (СMО) в Украине зарабатывают $3000. В среднем от $1360 до $5100.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства INDIGO Tech Recruiters.

Большинство участников опроса работают в продуктовых IT-компаниях.

Факторы, которые влияют на уровень зарплат:

  • если СМО работает в компании от года до трех лет, то в уровне зарплаты таких специалистов нет значительной разницы. У СМО, которые работают в компании 4-5 лет, вилка несколько выше — от $2500 до $6000, на медиане $4000;
  • возраст компании не значительно влияет на уровень оплаты СМО. Хотя на медиане СМО, которые работают в компаниях, основанных свыше 5 и 10 лет назад, оплата $3000-$3500. В тоже время и в компаниях возрастом 1-3 года вилка оплаты довольно высокая — до $5600;
  • уровень оплаты растет с количеством сотрудников, работающих в компании.
  • у 72,41% опрошенных оплата привязана к курсу доллара.

Удовлетворенность работой маркетинговых директоров:

  • СМО с вилкой зарплаты $2000-$5800 более удовлетворены своей работой, чем те, кто зарабатывает от $750 до $3900;
  • есть и те, кто неудовлетворен своей работой, получая $4000.

Справка Finance.ua:

  • Доход HRD в IT может составлять от 1250$ до 7000$. Уровень зарплаты HRD зависит от самых различных факторов.
  • Средняя заработная плата топ-менеджера в IT составляет 5419$, верхний уровень – 9800$.

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По материалам Finance.UA
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