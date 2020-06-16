Сколько зарабатывают директора по маркетингу в Украине

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Большинство коммерческих директоров (СMО) в Украине зарабатывают $3000. В среднем от $1360 до $5100.
Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства INDIGO Tech Recruiters.
Большинство участников опроса работают в продуктовых IT-компаниях.
Факторы, которые влияют на уровень зарплат:
Удовлетворенность работой маркетинговых директоров:
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