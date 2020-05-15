Сколько зарабатывают HRD в IT (опрос)

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Доход HRD в IT может составлять от 1250$ до 7000$. Уровень зарплаты HRD зависит от самых различных факторов.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного обзора заработных плат для C-level в IT, который проводит команда INDIGO Tech Recruiters.
Напомним, HRD – топ-менеджер, который реализует, поддерживает и развивает стратегию компании, предпринимая тактические шаги в управлении персоналом.
Доходы HRD в IT:
Наиболее высокий уровень зарплаты для этой позиции в продуктовых компаниях. Уровень оплаты растет и с количеством сотрудников в компании, и непосредственно подчиненных у HRD.
Инфографика: INDIGO Tech Recruiters
Большинству опрошенных HRD более 31 года, и их заработная плата в среднем 4128$, в то время как до 30 лет — 1720$.
Инфографика: INDIGO Tech Recruiters
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