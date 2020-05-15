0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 201 0

Сколько зарабатывают HRD в IT (опрос)

Сколько зарабатывают HRD в IT (опрос)

Доход HRD в IT может составлять от 1250$ до 7000$. Уровень зарплаты HRD зависит от самых различных факторов.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного обзора заработных плат для C-level в IT, который проводит команда INDIGO Tech Recruiters.

Напомним, HRD – топ-менеджер, который реализует, поддерживает и развивает стратегию компании, предпринимая тактические шаги в управлении персоналом.

Доходы HRD в IT:

  • доход может составлять от 1250$ до 7000$;
  • также присутствовали данные в 9000$ и 17000$;
  • наибольшее вознаграждение получают HRD в компаниях с большим годовым оборотом;
  • в компаниях с доходом от 30 до 50 млн зарплата HRD – 6000$;
  • доход от 50 млн — зарплата 8000$;
  • в компаниях, которые работают на рынке свыше 20 лет, медиана зарплаты HRD 8000$

Наиболее высокий уровень зарплаты для этой позиции в продуктовых компаниях. Уровень оплаты растет и с количеством сотрудников в компании, и непосредственно подчиненных у HRD.


Инфографика: INDIGO Tech Recruiters

Большинству опрошенных HRD более 31 года, и их заработная плата в среднем 4128$, в то время как до 30 лет — 1720$.


Инфографика: INDIGO Tech Recruiters

Справка Finance.ua:

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.