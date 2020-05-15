Сколько зарабатывают HRD в IT (опрос)

Доход HRD в IT может составлять от 1250$ до 7000$. Уровень зарплаты HRD зависит от самых различных факторов.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного обзора заработных плат для C-level в IT, который проводит команда INDIGO Tech Recruiters.

Напомним, HRD – топ-менеджер, который реализует, поддерживает и развивает стратегию компании, предпринимая тактические шаги в управлении персоналом.

Доходы HRD в IT:

доход может составлять от 1250$ до 7000$;

также присутствовали данные в 9000$ и 17000$;

наибольшее вознаграждение получают HRD в компаниях с большим годовым оборотом;

в компаниях с доходом от 30 до 50 млн зарплата HRD – 6000$;

доход от 50 млн — зарплата 8000$;

в компаниях, которые работают на рынке свыше 20 лет, медиана зарплаты HRD 8000$

Наиболее высокий уровень зарплаты для этой позиции в продуктовых компаниях. Уровень оплаты растет и с количеством сотрудников в компании, и непосредственно подчиненных у HRD.



Инфографика: INDIGO Tech Recruiters

Большинству опрошенных HRD более 31 года, и их заработная плата в среднем 4128$, в то время как до 30 лет — 1720$.



Инфографика: INDIGO Tech Recruiters

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата топ-менеджера в IT составляет 5419$, верхний уровень – 9800$.

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