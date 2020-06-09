Розничные продажи в мире сократятся на 6% - Business Insider

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Ожидается, что розничные продажи по всему миру достигнут уровня в $23,36 трлн в этом году, прогнозирует Insider Intelligence, аналитическое подразделение Business Insider. Это означает снижение на 5,7% по отношению к прошлому году из-за пандемии.
Этот прогноз хуже, чем в предыдущем отчете, который показал снижение на 4,4%. “Мы ожидаем, что продажи не восстановятся до 2022 года. Чтобы вернуться к уровню до пандемии, потребуется не один год”, – указывается в докладе.
Наиболее любопытная информация из отчета заключается в том, что китайский розничный рынок в этом году впервые в истории превысит американский. Согласно прогнозу, он достигнет 5,07 трлн долл., тогда как в США – 4,89 трлн долл.
Согласно отчету, электронная коммерция уже составляла 34% розничной торговли в Китае в 2019 году по сравнению с только 11% в США. В докладе прогнозируется, что США вернутся на первое место в мировом рейтинге по этому показателю в 2021 году, но Китай снова возьмет на себя инициативу в 2023 году.
Между тем, Япония и Индия будут конкурировать за третье место. Япония на данный момент занимает самое низкое место на подиуме с розничными продажами в 1,29 трлн долл. Прогнозы показывают, что Индия опередит ее уже в следующем году.
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