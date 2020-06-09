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Известный лоукостер запустит более 20 рейсов из Украины

Известный лоукостер запустит более 20 рейсов из Украины

Лоукост-авиакомпания Ryanair планирует возобновить более 20 маршрутов из Украины с 1 июля. Но о каких рейсах идет речь, перевозчик не уточнил.

Также лоукостер сообщил об отмене сбора за изменение даты вылета для бронирований, оформленных с 10 июня. Дату вылета можно изменить на дату до 31 декабря 2020 года.

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Ryanair с июля собирается возобновить около 40% своих рейсов, действовавших до пандемии, и выполнять около тысячи полетов в день. После завершения карантина авиаперевозчики будут предлагать беспрецедентные скидки, чтобы привлечь туристов снова летать.

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По материалам ua.news
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