Президент назвал условия отставки Авакова

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков может уйти в отставку только после завершения дела об убийстве Павла Шеремета. При этом Зеленский не предлагал ему уйти в отставку в связи со скандалами в Кагарлыке и Броварах.
Об этом президент сообщил в интервью “Украинской правде”.
“Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе”, – сказал Зеленский.
Также президент отметил, что не предлагал ему уйти в отставку, а ответственность за скандалы в Кагарлыке и Броварах должен нести сам министр.
“Если совсем откровенно, культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране… За такие вещи должен нести ответственность сам министр”, – заявил Зеленский.
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