ФРС будет держать нулевую ставку до 2023 года

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Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила стоимость займов в диапазоне 0-0,25%.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе центробанка.
Более того, ФРС планирует удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне до конца 2022 года, следует из блока макроэкономических проектировок.
Регулятор также пообещал продолжить программу выкупа активов в текущем объеме, заливая в систему по 4 млрд долларов в день, или 120 млрд долларов в месяц.
Ни один из 17 голосующих членов комитета не высказался за возможность повысить ставку в этом и следующем году. Подавляющее большинство – 15 человек – проголосовали за то, чтобы сохранять политику ультрадешевых денег и в 2022 году.
“Дальнейший кризис здравоохранения окажет сильное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и несет серьезные риски – на среднесрочном горизонте”, – говорится в сообщении.
“Масштаб экономического спада в США отличается исключительной неопределенностью”, – заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл.
На данный момент ФРС прогнозирует снижение ВВП на 6,5% со скачком безработицы до 9,3% и замедлением инфляции до 0,8%, а возврата экономики на докризисный уровень ожидает только в 2022 году.
“Падение ВВП во втором квартале может быть рекордным”, – заявил Пауэлл, добавив, что ФРС ожидает “восстановления” во втором полугодии.
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