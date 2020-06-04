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В Налоговый кодекс Украины внесены изменения по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Внесен ряд изменений, касающихся, в частности, юридических лиц – плательщиков единого налога третьей группы.
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Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в г. Киеве.
Закон вводит новшества для плательщиков единого налога третьей группы:
Ранее сообщалось, что пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛПам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.
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