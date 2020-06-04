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Новшества для плательщиков единого налога третьей группы

Новшества для плательщиков единого налога третьей группы

В Налоговый кодекс Украины внесены изменения по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Внесен ряд изменений, касающихся, в частности, юридических лиц – плательщиков единого налога третьей группы.

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Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в г. Киеве.

Закон вводит новшества для плательщиков единого налога третьей группы:

  • уменьшен с 15 до 10 календарных дней срок, до истечения которого плательщик единого налога третьей группы по ставке 5% может подать заявление об изменении ставки этого налога на 3% с уплатой НДС;
  • ограничено распространение льготы в виде земельного налога на юридических лиц – плательщиков единого налога 3 группы, при предоставлении недвижимого имущества в аренду;
  • определено, что аннулирование регистрации единого налога возможно в случае наличия налогового долга, превышающего 1020 грн на каждое первое число месяца в течение двух последующих кварталов – в последний день второго из последующих кварталов кварталов.

Ранее сообщалось, что пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛПам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

Справка Finance.ua:

  • Как получить пособие ФЛП: в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ и собрать необходимый пакет документов;
  • пособие устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третьих от базы начисления ЕВ, но не более минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц;
  • пособие предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина; с помощи не уплачивается налог на доходы физических лиц и военный сбор.

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По материалам Finance.UA
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