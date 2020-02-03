Рада разблокировала подписание закона о повышении лимитов для ФЛП

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Верховная Рада провалила голосование за постановление, которым предлагали отменить законопроект №1210.
Законопроектом предусмотрено повышение лимитов максимального годового дохода, который можно получить физическим лицам-предпринимателям.
За соответствующее постановление проголосовали 84 депутата, вместо 226 необходимых для того, чтобы отменить закон о повышении лимитов.
Кроме введения плана борьбы с вымыванием средств в оффшорах (план BEPS), автор документа предусмотрел в нем ряд других, не связанных с оффшорами положений. Среди них – повышение ренты на добычу железной руды, введение НДС по экспортным операциям, введение личной ответственности налоговых инспекторов и тому подобное.
При рассмотрении законопроекта депутаты проголосовали поправку, которая увеличивает лимиты для ФЛП 1, 2 и 3 групп.
Новые лимиты составят:
Повышенные лимиты для ФЛП заработают после того, как президент подпишет этот закон.
Что дает повышение лимитов для ФЛП:
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