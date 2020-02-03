Рада разблокировала подписание закона о повышении лимитов для ФЛП

Верховная Рада провалила голосование за постановление, которым предлагали отменить законопроект №1210.

Законопроектом предусмотрено повышение лимитов максимального годового дохода, который можно получить физическим лицам-предпринимателям.

За соответствующее постановление проголосовали 84 депутата, вместо 226 необходимых для того, чтобы отменить закон о повышении лимитов.

Кроме введения плана борьбы с вымыванием средств в оффшорах (план BEPS), автор документа предусмотрел в нем ряд других, не связанных с оффшорами положений. Среди них – повышение ренты на добычу железной руды, введение НДС по экспортным операциям, введение личной ответственности налоговых инспекторов и тому подобное.

При рассмотрении законопроекта депутаты проголосовали поправку, которая увеличивает лимиты для ФЛП 1, 2 и 3 групп.

Новые лимиты составят:

для 1 группы ФЛП 1 миллион гривен (вместо 300 тысяч гривен);

для 2 группы ФЛП 5 миллионов гривен (вместо 1,5 миллиона гривен)

для 3 группы ФЛП 7 миллионов гривен (вместо 5 миллионов гривен).

Повышенные лимиты для ФЛП заработают после того, как президент подпишет этот закон.

Справка Finance.ua

Что дает повышение лимитов для ФЛП:

больше предпринимателей смогут воспользоваться “упрощенкой”;

украинцам, которые только думают стать предпринимателями 1 группы, сделать это будет легче. А государство будет давать время “встать на ноги” самым мелким;