"Нафтогаз" отозвал Витренко из наблюдательного совета "Укрнафты"

“Нафтогаз” отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете “Укрнафты”.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новым представителем Нафтогаза стал Николай Гавриленко, директор дивизиона “Нефть” Группы. Сообщается, что он продолжит регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга.

За дальнейшее взаимодействие Нафтогаза с Укрнафтой отвечает финансовый директор Нафтогаза Петер ван Дрил.

Напомним, наблюдательный совет “Укрнафты” прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность председателя правления в связи с “изменением текущей экономической ситуации”.

Председатель наблюдательного совета “Укрнафты” Юрий Витренко заявил, что прекращение конкурса по отбору нового председателя правления компании (CEO) противоречит согласованным ранее принципам и договоренностям между акционерами “Укрнафты”.

Ранее исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из “Нафтогаза”, среди причин увольнения он назвал то, что сейчас “не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом”.