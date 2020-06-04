Правительство ожидает более умеренного падения экономики Украины, чем МВФ

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Кабинет Министров Украины прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на уровне 4,8%. Это почти в два раза меньше, чем прогноз Международного валютного фонда – 8,2%.
Об этом во время заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.
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“Действительно, МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, и мы имеем собственные, мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучше, чем ожидает МВФ”, – сообщил Марченко.
Как напомнил министр, в государственном бюджете заложено падение ВВП Украины на 4,8%. “Есть все ожидания, у нас есть более оптимистичный прогноз развития нашей экономики”, – сказал он.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что пока Украина движется в рамках правительственного прогноза.
Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.
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