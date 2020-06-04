Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых. Это на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).
Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,8 п.п. до 5,5% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в мае снизились с 12,9% до 11,0% годовых, по валютным выросли с 4,7% до 4,8%.
Кредитный портфель банков за месяц сократился на 1,2% до 989 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,9% до 209 млрд грн, предприятий – сократился на 1,3% до 775 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого транша4 ч. назад - 581 6
Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционы4 ч. назад - 599 4
ФГВФЛ предупредил о мошенничестве с возвратом средств из банков-банкротов7 ч. назад - 342 4
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны7 ч. назад - 1952 3
Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков7 ч. назад - 714 3
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны7 ч. назад - 1952 3
МВФ утвердил программу для Украины: $5 млрд на полтора года11 ч. назад - 1923 2
Премьер рассказал о тарифах на коммуналку в новом отопительном сезоне10 ч. назад - 1695
Курс биткоина 2020: в Bloomberg прогнозируют рекордный рост цены криптовалютыВчера, 22:10 - 1591 1
В Китае создали долговечный аккумулятор для Tesla16 ч. назад - 1556 1
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавирусаВчера, 16:10 - 643 1
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1933 11
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2394
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1869 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4630 7