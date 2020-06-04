Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых. Это на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,8 п.п. до 5,5% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в мае снизились с 12,9% до 11,0% годовых, по валютным выросли с 4,7% до 4,8%.

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 1,2% до 989 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,9% до 209 млрд грн, предприятий – сократился на 1,3% до 775 млрд грн.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 9 июня украинские банки выдали малому бизнесу и предпринимателям 605 кредитов на 381,05 млн грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Ранее банкиры рассказали, чем кредит лучше рассрочки от застройщика. Рассрочка от застройщика дает покупателям меньше прав, чем у заемщиков.

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