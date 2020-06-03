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Банкиры рассказали, чем кредит лучше рассрочки от застройщика

Банкиры рассказали, чем кредит лучше рассрочки от застройщика

Рассрочка от застройщика дает покупателям меньше прав, чем у заемщиков. Об этом банкиры рассказали во время круглого стола «Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?».

«Войти в рассрочку клиенту проще, чем в кредит: не надо никаких документов, только первоначальный взнос. Но клиент получит много минусов и с точки зрения невыплаченных квадратных метров, и с точки зрения дальнейшего оформления недвижимости, поскольку он не является владельцем, когда берет рассрочку. Он станет владельцем, только когда полностью расплатится по ней», – рассказала заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

По ее словам, «минусы» есть и у застройщика: «Он не получает сразу все средства и будет с меньшей скоростью строить, чем с банковским кредитом».

Но на текущий момент рассрочка на рынке преобладает.

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«Доля банковского кредитования у застройщиков, которые активно работают с банками, не превышает 10%. Поэтому рассрочка рынку нужна. Нужно снижать ставку кредитования, и тогда рассрочка автоматически перерастет в банковские кредиты», – спрогнозировала Елена Дмитриева.

Об аналогичных рисках говорит начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.

«При рассрочке права собственности к клиенту перейдут только после полного погашения им долгов. В чем подводные камни? Когда покупаешь жилье на первичном рынке и не все квадратные метры выплачены, то невыплаченные квадратные метры могут подниматься в цене», – пояснил банкир.

Заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев считает, что как только стоимость ипотечного кредита станет «доступной для клиента по цене, доля рассрочки уменьшится».

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По материалам Финансовый клуб
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