Аренда квартир в Киеве подешевела

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Во время карантина аренда временно подешевела в среднем на 50%. Об этом сообщает АН “Благовіст”.
“После снятия ограничительных мер ее стоимость возвращается на исходные позиции. Сейчас стоит дешевле на 20% от докарантинных показателей”, – говорит Елена Биберова, директор агентства.
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В мае в столице дешевле всего арендовали однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м. на ул. Доброхотова в Святошинском районе – 4300 грн.
В ценовом диапазоне от 1000 до 2500 долл. в мес. доля сделок составила 11%. Здесь фаворитом стали Печерский и Голосеевский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры. Также были единичные сделки с объектами нежилого фонда и домами.
Например, на ул. Никольская Слободка (Днепровский р-н) арендовали офис площадью 110 кв.м за 29 500 грн.
На ул. Грушевского (Печерский р-н) сняли 3-комнатную квартиру площадью 100 кв. м за 28 000 грн.
На ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) за 67 000 грн арендовали 4-комнатную квартиру площадью 230 кв. м.
В категории элитных объектов от 2500 долл. в мес. доля сделок составила 6%. Здесь превалировали Печерский и Голосеевский районы. В этом сегменте 50% сделок приходится на объекты нежилого фонда, остальные – на квартиры.
Аренда по районам столицы:
В Голосеевском районе “однушку” 38 кв. м сдали за 13 400 грн в месяц. В этом же районе двухкомнатную квартиру площадью 58 кв. м арендовали за 13 700 грн.
19 000 грн стоила аренда трехкомнатной квартиры 68 кв. м на ул. Институтской в Печерском районе. За 26 800 грн такую же квартиру, но площадью 120 кв. м, арендовали в Шевченковском районе.
Дороже всего в мае стоила аренда трехкомнатного жилья площадью 166 кв. м в Шевченковском районе – 88 500 грн.
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