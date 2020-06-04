Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны

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Курс гривны на этой неделе может достичь уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение к 26 грн/доллар. Такая ситуация возможна при условии сохранения высокого уровня предложения валюты.
Об этом рассказал аналитик группы ICU Тарас Котович.
Курс может укрепиться, несмотря на попытки Нацбанка удержать усиление гривны путем выкупа валюты на рынке, как это происходило на прошлой неделе, добавил он.
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“Предложение валюты на рынке росло и заставляло НБУ выкупать избыточные объемы, сдерживая укрепление курса гривны. Но несмотря на выкуп, гривна усиливалась к нижней границе ожидаемого нами коридора. На этой неделе мы ожидаем, что курс гривны продолжит укрепление и может пересечь уровень 26,5 грн/доллар”, – спрогнозировал аналитик.
Как отметил Котович, в течение прошлой недели НБУ выкупил рекордный для нынешнего года объем – 410,7 млн долларов. Из этой суммы более половины Нацбанк купил в пятницу.
“В целом, гривна закончила прошлую неделю на уровне 26,56 грн/доллар, что на 1,1% крепче, чем на предыдущей неделе”, – отметил Котович.
Напомним, недавно Finance.ua писал о том, что в Украине курс доллара к концу 2020 года будет держаться в рамках 27-28 грн за доллар.
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