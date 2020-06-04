Курс биткоина 2020: в Bloomberg прогнозируют рекордный рост цены криптовалюты

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Курс биткоина может подняться в 2020 году до 20 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. Такой прогноз дал Bloomberg, и он полностью противоположен предыдущим предсказаниям аналитиков американского банка Goldman Sachs. В частности, последние советовали инвесторам не вкладывать деньги в биткоин в этом году.
Самая популярная криптовалюта имеет много благоприятных фундаментальных и технических факторов, что повлияет на рост ее цены, пишет Markets Insider со ссылкой на Bloomberg.
Аналитики компании уверены, что в 2020 году биткоин вырастет вдвое, что увеличит и его рыночную капитализацию.
“По нашему мнению, биткоин приблизится к рекордно высокому показателю в этом году – это около 20 тысяч долларов за 1 BTC. Это произойдет, если криптовалюта будет следовать тенденции 2016 года”, – утверждают в Bloomberg.
В примечании аналитиков названы основные факторы, свидетельствующие о росте курса криптовалюты. Среди них:
По словам аналитика Кэти Стоктон, технически биткоин уже укрепил свой уровень, достигнув 8 тысяч долларов за одну единицу. Если криптовалюта сумеет превысить 10 тысяч долларов, то курс BTC будет продолжать движение вверх.
Кроме того, в Bloomberg убеждены, что пандемия коронавируса пошла на пользу стоимости биткоина. Специалисты компании назвали три причины, свидетельствующие об этом:
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