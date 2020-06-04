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Курс биткоина 2020: в Bloomberg прогнозируют рекордный рост цены криптовалюты

Курс биткоина 2020: в Bloomberg прогнозируют рекордный рост цены криптовалюты

Курс биткоина может подняться в 2020 году до 20 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. Такой прогноз дал Bloomberg, и он полностью противоположен предыдущим предсказаниям аналитиков американского банка Goldman Sachs. В частности, последние советовали инвесторам не вкладывать деньги в биткоин в этом году.

Самая популярная криптовалюта имеет много благоприятных фундаментальных и технических факторов, что повлияет на рост ее цены, пишет Markets Insider со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики компании уверены, что в 2020 году биткоин вырастет вдвое, что увеличит и его рыночную капитализацию.

“По нашему мнению, биткоин приблизится к рекордно высокому показателю в этом году – это около 20 тысяч долларов за 1 BTC. Это произойдет, если криптовалюта будет следовать тенденции 2016 года”, – утверждают в Bloomberg.

В примечании аналитиков названы основные факторы, свидетельствующие о росте курса криптовалюты. Среди них:

  • рост спроса на цифровые валюты;
  • больше возможностей для торгов фьючерсами на биткоин;
  • постоянное снижение волатильности криптовалюты.

По словам аналитика Кэти Стоктон, технически биткоин уже укрепил свой уровень, достигнув 8 тысяч долларов за одну единицу. Если криптовалюта сумеет превысить 10 тысяч долларов, то курс BTC будет продолжать движение вверх.

Кроме того, в Bloomberg убеждены, что пандемия коронавируса пошла на пользу стоимости биткоина. Специалисты компании назвали три причины, свидетельствующие об этом:

  • курс биткоина не очень пострадал, тогда как фондовые рынки рекордно обвалились с началом пандемии. Криптовалюта кратковременно снизилась в цене, однако быстро смогла восстановить свои позиции;
  • коронавирус ускоряет переход от бумажной к цифровой валюте;
  • антикризисные меры мировых центральных банков “помогают независимым активам, таким как золото и биткоин”.
По материалам Телеканал 24
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