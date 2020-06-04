Банк Франции прогнозирует падение ВВП во втором квартале на 15%

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По прогнозу Банка Франции, ВВП страны во втором квартале 2020 года упадет на 15%, а в целом в 2020 году – на 10%.
Как пишет Le Figaro, об этом говорится в новом прогнозе Банка.
По оценкам учреждения, во втором квартале 2020 года экономика страны упадет на 15% вследствие карантинных ограничений, действовавших для сдерживания эпидемии коронавируса, а в 2020 году в общем ВВП Франции снизится на 10%.
Эти цифры приближены к прогнозу, о котором говорил министр экономики Франции – по его словам, экономика может упасть на 11%.
По оценкам Банка, экономика сможет восстановиться до уровня, на котором была до начала “коронавирусного” кризиса, не ранее середины 2022 года.
Ранее в Банке прогнозировали, что месяцы жесткого карантина будут стоить стране около 6% годового ВВП.
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