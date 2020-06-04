0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Банк Франции прогнозирует падение ВВП во втором квартале на 15%

Банк Франции прогнозирует падение ВВП во втором квартале на 15%

По прогнозу Банка Франции, ВВП страны во втором квартале 2020 года упадет на 15%, а в целом в 2020 году – на 10%.

Как пишет Le Figaro, об этом говорится в новом прогнозе Банка.

По оценкам учреждения, во втором квартале 2020 года экономика страны упадет на 15% вследствие карантинных ограничений, действовавших для сдерживания эпидемии коронавируса, а в 2020 году в общем ВВП Франции снизится на 10%.

Эти цифры приближены к прогнозу, о котором говорил министр экономики Франции – по его словам, экономика может упасть на 11%.

По оценкам Банка, экономика сможет восстановиться до уровня, на котором была до начала “коронавирусного” кризиса, не ранее середины 2022 года.

Ранее в Банке прогнозировали, что месяцы жесткого карантина будут стоить стране около 6% годового ВВП.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.