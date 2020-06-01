Законопроект об инвестициях готов ко второму чтению: какие изменения ждут рынок капитала

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 4 июня утвердил законопроект №2284 о рынках капитала ко второму чтению. Нормы документа предусматривают ряд новшеств взаимодействия государства с инвесторами.

Об этом написал глава комитета Даниил Гетманцев в FACEBOOK.

Кроме системных изменений архитектуры рынка, в проекте:

расширена возможность управления рисками для товаропроизводителей. Товаропроизводители смогут заключать деривативные контракты, необходимые для того, чтобы обеспечить себе прогнозируемую цену продажи зерна в следующем году, напрямую, не прибегая к помощи посредников;

во главе любых предложений со стороны инвестиционной фирмы должны стоять интересы клиента. За этим будет жестко следить государственный регулятор. Для инвесторов с недостаточным опытом потенциальные финансовые инструменты будет подбирать фирма;

расширена типология облигаций, впервые на уровне закона появляется регулирование 10 видов деривативных контрактов;

начнет функционировать механизм, который позволит добиться того, что расчеты по сделкам, которые будут заключаться на биржах, состоятся даже если появится судебный арест активов контрагента, или по одной из сторон начнется процедура банкротства;

новые инструменты защиты при инвестировании в облигации и возможность назначить коллективного представителя собственников ценных бумаг – администратора выпуска. Весь процесс совместного принятия решений полностью проходит онлайн с целью ускорить процедуру голосования и предотвратить фальсификации.

По словам Гетманцева, также усилены существующие элементы защиты инвестора. Кроме этого, в планах комитета изменить полномочия профильного регулятора, чтобы он смог обеспечивать надлежащий госконтроль.

Справка Finance.ua:

20 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

По словам Даниила Гетманцева, законопроект предусматривает внесение изменений в законы о фондовом рынке и товарных рынках.

Также по словам Гетманцева, этот законопроект должен изменить правила работы фондового и товарного рынков. Будут введены нормы для скорейшего запуска биржевой торговли в Украине. Кроме того, законопроект будет регулировать прозрачность ценовой информации, надежность сделок и механизмы противодействия мошенничеству.

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