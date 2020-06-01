В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)

В конце мая из аэропорта в Мозес-Лейк (штат Вашингтон, США) в свой первый полет отправился самолет Cessna 208B Grand Caravan, который использует полностью электрический двигатель мощностью 750 лошадиных сил, передает CNBC.

По информации телеканала, это самый большой полностью коммерческий электрический самолет в мире.

Работы по переоборудованию самолета были предприняты МagniX и фирмой под AeroTEC.

“Знаменитый Caravan на протяжении десятилетий является рабочей лошадкой, перемещая людей и грузы на небольшие расстояния. Это первый полет eCaravan. Это еще один шаг на пути к началу эксплуатации электросамолетов на коротких расстояниях за небольшую стоимость, с нулевыми выбросами и в более мелких аэропортах. Электрические коммерческие самолеты позволят предлагать ранее недоступные авиационные услуги”, — заявил генеральный директор MagniX Рой Ганзарски.