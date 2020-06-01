0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 40 0

В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)

В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)

В конце мая из аэропорта в Мозес-Лейк (штат Вашингтон, США) в свой первый полет отправился самолет Cessna 208B Grand Caravan, который использует полностью электрический двигатель мощностью 750 лошадиных сил, передает CNBC.

По информации телеканала, это самый большой полностью коммерческий электрический самолет в мире.

Работы по переоборудованию самолета были предприняты МagniX и фирмой под AeroTEC.

“Знаменитый Caravan на протяжении десятилетий является рабочей лошадкой, перемещая людей и грузы на небольшие расстояния. Это первый полет eCaravan. Это еще один шаг на пути к началу эксплуатации электросамолетов на коротких расстояниях за небольшую стоимость, с нулевыми выбросами и в более мелких аэропортах. Электрические коммерческие самолеты позволят предлагать ранее недоступные авиационные услуги”, — заявил генеральный директор MagniX Рой Ганзарски.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.