По Украине будут работать передвижные сервисные центры МВД

В Украине запустили передвижные центры Министерства внутренних дел. В них можно получить те же услуги, что и в стационарных центрах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, которые работают по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД”, – говорится в сообщении.

Будут предоставляться следующие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Дни работы мобильных сервисных центров МВД: среда, четверг, пятница.

Населенные пункты и график предоставления услуг мобильными сервисными центрами МВД по ссылке.

Мобильные сервисные центры МВД будут обслуживать граждан в регионе по запросу от органов местного самоуправления.

Подать запрос можно в региональный сервисный центр МВД в области. Контакты по ссылке.

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