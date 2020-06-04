По Украине будут работать передвижные сервисные центры МВД

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В Украине запустили передвижные центры Министерства внутренних дел. В них можно получить те же услуги, что и в стационарных центрах.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
“Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, которые работают по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД”, – говорится в сообщении.
Будут предоставляться следующие услуги:
Дни работы мобильных сервисных центров МВД: среда, четверг, пятница.
Населенные пункты и график предоставления услуг мобильными сервисными центрами МВД по ссылке.
Мобильные сервисные центры МВД будут обслуживать граждан в регионе по запросу от органов местного самоуправления.
Подать запрос можно в региональный сервисный центр МВД в области. Контакты по ссылке.
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