Сколько зарабатывают украинские специалисты в IT

Команда рекрутингового портала Make it in Ukraine проанализировала более 3000 открытых вакансий на крупных украинских платформах по поиску работы.

Средние зарплаты за год в разработке (Development):

Full-stack developer – $27 108;

QA specialist – $22 866;

Senior C++ developer – $27 330;

Senior java engineer – $33 330;

Senior python developer – $31 050;

Senior software developer – $36 576.

Средние годовые зарплаты в Engineering:

Business intelligence engineer – $37 908;

Data engineer – $28 884;

DevOps engineer – $27 774;

System architect – $23 400.

В Design в среднем такие зарплаты:

Design Lead – $25 104;

Game Designer – $12 924;

Web Design – $10 272.

Management-специалисты в среднем зарабатывают:

Product Manager – $17 400 в год;

Project Manager – $12720;

Team Lead – $21 330;

Technical Lead – $15 720.

Вместе с тем, минимальные зарплаты стартуют всего с $2500 у веб-дизайнеров — и это за год. Любопытно, что минимальные предложения для Senior Software Developer немногим выше — всего $3500 в год.

Справка Finance.ua:

По данным опроса, 70% крупных IT-компаний не испытывают кризиса. Кризис больше повлиял на маленькие студии, чем на крупный аутсорс.

IT-сферы остаются самыми популярными среди фрилансеров. Больше всего опрошенных специалистов заняты в категории «Программирование» – 36%.

Согласно опросу IT-рекрутингового агентства, чаще всего СFО в украинском IT зарабатывают $3875.

Доходы HRD в IT могут составлять от 1250$ до 7000$.

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