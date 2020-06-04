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Сколько зарабатывают украинские специалисты в IT

Сколько зарабатывают украинские специалисты в IT

Команда рекрутингового портала Make it in Ukraine проанализировала более 3000 открытых вакансий на крупных украинских платформах по поиску работы.

Средние зарплаты за год в разработке (Development):

  • Full-stack developer – $27 108;
  • QA specialist – $22 866;
  • Senior C++ developer – $27 330;
  • Senior java engineer – $33 330;
  • Senior python developer – $31 050;
  • Senior software developer – $36 576.

Средние годовые зарплаты в Engineering:

  • Business intelligence engineer – $37 908;
  • Data engineer – $28 884;
  • DevOps engineer – $27 774;
  • System architect – $23 400.

В Design в среднем такие зарплаты:

  • Design Lead – $25 104;
  • Game Designer – $12 924;
  • Web Design – $10 272.

Management-специалисты в среднем зарабатывают:

  • Product Manager – $17 400 в год;
  • Project Manager – $12720;
  • Team Lead – $21 330;
  • Technical Lead – $15 720.

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Вместе с тем, минимальные зарплаты стартуют всего с $2500 у веб-дизайнеров — и это за год. Любопытно, что минимальные предложения для Senior Software Developer немногим выше — всего $3500 в год.

Справка Finance.ua:

  • По данным опроса, 70% крупных IT-компаний не испытывают кризиса. Кризис больше повлиял на маленькие студии, чем на крупный аутсорс.
  • Согласно опросу IT-рекрутингового агентства, чаще всего СFО в украинском IT зарабатывают $3875.
  • Доходы HRD в IT могут составлять от 1250$ до 7000$.

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По материалам Finance.UA
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