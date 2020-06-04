Сколько зарабатывают украинские специалисты в IT

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Команда рекрутингового портала Make it in Ukraine проанализировала более 3000 открытых вакансий на крупных украинских платформах по поиску работы.
Средние зарплаты за год в разработке (Development):
Средние годовые зарплаты в Engineering:
В Design в среднем такие зарплаты:
Management-специалисты в среднем зарабатывают:
Вместе с тем, минимальные зарплаты стартуют всего с $2500 у веб-дизайнеров — и это за год. Любопытно, что минимальные предложения для Senior Software Developer немногим выше — всего $3500 в год.
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