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Как изменился рынок труда в IT за время карантина (инфографика)

Как изменился рынок труда в IT за время карантина (инфографика)

70% крупных IT-компаний не испытывают кризиса. Кризис больше повлиял на маленькие студии, чем на крупный аутсорс.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта по поиску работы robota.ua. В опросе приняли участие 260 IT-компаний.

“Более половины IT-компаний не испытывают кризиса. У них все стабильно хорошо. В то же время значительной части IT-бизнесов так не повезло – они охарактеризовали ситуацию как тревожную. А некоторые, очевидно, даже нашли новые возможности и улучшили положение дел”, – говорится в результатах исследования.

Большинство IT-компаний заморозили или сократили рекрутинг:

  • 42,6% – заморозили полностью набор;
  • 26,6% – все вакансии оставили на местах;
  • 12,9% – большинство вакансий утратили актуальность;
  • 9,5% – вакансии утратили актуальность;
  • 8,4% – открыли дополнительные вакансии.

Почти половина IT-компаний сохранили «докризисные» зарплаты:

  • 36% маленьких IT-компаний и 86% крупных предлагают те же зарплаты, что и до карантина;
  • почти 12% аутсорс-компаний начали предлагать меньшие зарплаты кандидатам;
  • только одна из опрошенных компаний во время карантина предлагает большие зарплаты;
  • 80% компаний с 500+ людьми на борту не изменили предлагаемые зарплаты.

Доход большинства респондентов из IT-компаний сохранился. Им удалось удержать стабильность. Но почти треть указали на изменения со знаком «минус».

Есть и те, кто даже улучшил финансовую ситуацию, однако их немного.

Поток кандидатов на IT-вакансии увеличился:

  • в 35% крупных IT-компаний стало больше кандидатов на вакансии, в 37% — все так же, как и до карантина;
  • 10% продуктовых и 6% аутсорс-компаний наблюдают меньшую активность кандидатов;
  • 24% геймдев-компаний указали, что кандидаты проявляют меньше активности;
  • наибольший рост активности кандидатов ощутили средние по размеру компании.

Справка Finance.ua:

  • По результатам исследования jobs.dou.ua, кризис в украинском ІТ уже наступил. Количество вакансий уменьшилось, а отзывов на позиции по некоторым категориям – стремительно выросло.
  • Крупнейшие IT-компании”:https://news.finance.ua/ru/news/-/470050/de-i-na-yaki-napryamky-najbilshi-it-kompaniyi-ukrayiny-najmaly-dzhunioriv берут новичков преимущественно через собственные курсы и образовательные программы. Среди прочего остается популярным поиск джуниоров по рекомендациям — 39 компаний упомянули этот канал найма.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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