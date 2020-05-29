Освобожденные от уплаты единого взноса ФЛП и частично безработные имеют право на страховые выплаты

ФЛП и самозанятые лица, временно освобожденные от уплаты ЕСВ с целью их поддержки на период действия противоэпидемических мероприятий, а также частично безработные продолжают считаться застрахованными в Фонде социального страхования Украины лицами.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

“Такие лица имеют право на все выплаты и услуги от Фонда, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании. В частности, пособие по временной потере трудоспособности в случае болезни или травмы, а также компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 на основании соответствующих больничных листов”, – говорится в сообщении.

Размер пособия:

при исчислении среднедневного дохода для определения размера пособия от ФССУ период освобождения от уплаты единого взноса считается неотработанным по уважительным причинам. Эти месяцы не включаются в расчетный период;

однако, период частичной безработицы не относится к уважительным причинам и не исключается из расчетного периода. При исчислении среднедневной заработной платы для таких лиц учитывают начисленную заработную плату, с которой уплачен ЕСВ ;

Справка Finance.ua:

Для того чтобы получить финансирование от Фонда соцстраха по больничным листам, выданным через изоляцию в связи с коронавирусом, нужно формировать отдельные заявления-расчеты.

В период карантина кроме привычных выплат Фонд предоставляет помощь по дополнительным страховым случаям – в частности, в случае изоляции от COVID -19.

Застрахованные лица имеют право на компенсацию утраченного заработка от соцстраха на двух дополнительных основаниях.

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