0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Кто имеет право на въезд в Польшу

Кто имеет право на въезд в Польшу

По состоянию на начало июня границу Украины с Польшей уже можно было пересечь в пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская», «Краковец» (для автомобильного сообщения) и «Шегини» (для пешеходного пересечения).

Государственная пограничная служба Украины разъяснила, кого именно будут пропускать в Польшу.

Кто может въезжать:

  • граждане Польши;
  • иностранные граждане, кто женат, является ребенком (под опекой) граждан Польши;
  • лица, имеющие Карту поляка;
  • лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;
  • иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
  • иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;
  • лица, выполняющие грузовые перевозки;
  • водители, которые выполняют грузовые перевозки, однако въезжают на территорию Польши на другом виде транспорта, чем грузовой;
  • учащиеся и студенты, которые получают образование в Польше;
  • граждане государств – членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, следующие по территории РП к месту жительства или пребывания (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).

Справка Finance.ua:

  • 19 апреля Польское правительство продлило легальное пребывание в стране для украинцев, которые находятся по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии.

11 способов перевести деньги из Польши в Украину

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.