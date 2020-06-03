Кто имеет право на въезд в Польшу

По состоянию на начало июня границу Украины с Польшей уже можно было пересечь в пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская», «Краковец» (для автомобильного сообщения) и «Шегини» (для пешеходного пересечения).

Государственная пограничная служба Украины разъяснила, кого именно будут пропускать в Польшу.

Кто может въезжать:

граждане Польши;

иностранные граждане, кто женат, является ребенком (под опекой) граждан Польши;

лица, имеющие Карту поляка;

лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;

лица, выполняющие грузовые перевозки;

водители, которые выполняют грузовые перевозки, однако въезжают на территорию Польши на другом виде транспорта, чем грузовой;

учащиеся и студенты, которые получают образование в Польше;

граждане государств – членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства ( ЕЭП ) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, следующие по территории РП к месту жительства или пребывания (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).

Справка Finance.ua:

19 апреля Польское правительство продлило легальное пребывание в стране для украинцев, которые находятся по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии.

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