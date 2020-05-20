Укравтодор планирует отремонтировать 1385 мостов за 5 лет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует отремонтировать 1385 мостов на протяжении 5 лет по национальной программе восстановления мостов; из них 103 должны быть отремонтированы в этом году.
Об этом рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков 29 мая, презентуя национальную программу восстановления мостов до 2025 года.
“Наша программа прежде всего фокусируется на мостах 4-й и 5-й категорий, то есть тех, которые ограниченно работоспособные или неработоспособные, таких мостов мы сейчас имеем 1385. Но помним, что есть много мостов, которые вообще не исследовали”, – сказал Кубраков.
Он добавил, что на восстановление такого количества мостов Укравтодору необходимо 28,7 млрд гривен.
Кубраков рассказал, что в Украине насчитывается 16 155 мостов, из этого количества на сегодня исследовано 35%. В целом на дорогах государственного значения было исследовано состояние 73% мостов, а на дорогах местного значения – 15%.
По словам главы ведомства, Укравтодор в ближайшие 1,5-2 года планирует исследовать состояние всех мостов в Украине, поэтому общее количество объектов, которые будут отремонтированы в рамках программы, может вырасти.
Руководитель Укравтодора рассказал, что в этом году ведомство планирует отремонтировать 103 моста. Работы на 73 объектах были запланированы в рамках дорожно-ремонтных работ, еще по 30 объектам Укравтодор сейчас готовит необходимую документацию.
В частности, до конца года, отметил Кубраков, будет полностью построен новый объект через Алексеевский залив Каховского водохранилища, где недавно обвалился мост.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления11 ч. назад - 3428 16
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации10 ч. назад - 2298 11
Герус объяснил, почему в Украине стоимость угля вдвое выше, чем в Европе8 ч. назад - 1393 6
Госкосмос обещает начать запуск ракет через три-четыре годаВчера, 22:45 - 1020 6
В метро Киева с 1 июня будут вводить ограничения на вход6 ч. назад - 1144 4
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления11 ч. назад - 3428 16
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации10 ч. назад - 2298 11
Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на еврономерах13 ч. назад - 1734
Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должников5 ч. назад - 1650 1
Минфин назвал условия, на которых Украина взяла кредит МВФ9 ч. назад - 1603 1
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)8 ч. назад - 354
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 569
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 581 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 837 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1503