Укравтодор планирует отремонтировать 1385 мостов за 5 лет

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует отремонтировать 1385 мостов на протяжении 5 лет по национальной программе восстановления мостов; из них 103 должны быть отремонтированы в этом году.

Об этом рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков 29 мая, презентуя национальную программу восстановления мостов до 2025 года.

“Наша программа прежде всего фокусируется на мостах 4-й и 5-й категорий, то есть тех, которые ограниченно работоспособные или неработоспособные, таких мостов мы сейчас имеем 1385. Но помним, что есть много мостов, которые вообще не исследовали”, – сказал Кубраков.

Он добавил, что на восстановление такого количества мостов Укравтодору необходимо 28,7 млрд гривен.

Кубраков рассказал, что в Украине насчитывается 16 155 мостов, из этого количества на сегодня исследовано 35%. В целом на дорогах государственного значения было исследовано состояние 73% мостов, а на дорогах местного значения – 15%.

По словам главы ведомства, Укравтодор в ближайшие 1,5-2 года планирует исследовать состояние всех мостов в Украине, поэтому общее количество объектов, которые будут отремонтированы в рамках программы, может вырасти.

Руководитель Укравтодора рассказал, что в этом году ведомство планирует отремонтировать 103 моста. Работы на 73 объектах были запланированы в рамках дорожно-ремонтных работ, еще по 30 объектам Укравтодор сейчас готовит необходимую документацию.

В частности, до конца года, отметил Кубраков, будет полностью построен новый объект через Алексеевский залив Каховского водохранилища, где недавно обвалился мост.