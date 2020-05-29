0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

LG запатентовала складной смартфон с экранами по бокам (схема)

LG запатентовала складной смартфон с экранами по бокам (схема)

LG запатентовала весьма необычное устройство – складной смартфон с экранами по бокам. Они могут служить вспомогательным средством для просмотра сообщений или для управления.

В патентной документации описан аппарат с гибким дисплеем, который складывается внутрь горизонтально, подобно старым «раскладушкам».

Читайте также: LG анонсировала линейку дизайнерских смартфонов Velvet

Самое интересное другое – в разработке LG есть два вспомогательных дисплея в виде полосы в торцевых частях корпуса. Если смартфон сложить, то экраны расположатся рядом, и получится двойная сенсорная панель.


Фото: iTechua

На этих экранах могут отображаться сообщения, элементы управления и пр. То есть пользователю даже не нужно будет раскрывать аппарат, чтобы, например, переключить песню в плеере.

Отметим, поскольку это патент, пока неясно, выпустит ли LG такой смартфон на рынок.


Фото: iTechua

По материалам iTechua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.