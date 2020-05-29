LG запатентовала складной смартфон с экранами по бокам (схема)

LG запатентовала весьма необычное устройство – складной смартфон с экранами по бокам. Они могут служить вспомогательным средством для просмотра сообщений или для управления.

В патентной документации описан аппарат с гибким дисплеем, который складывается внутрь горизонтально, подобно старым «раскладушкам».

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Самое интересное другое – в разработке LG есть два вспомогательных дисплея в виде полосы в торцевых частях корпуса. Если смартфон сложить, то экраны расположатся рядом, и получится двойная сенсорная панель.



Фото: iTechua

На этих экранах могут отображаться сообщения, элементы управления и пр. То есть пользователю даже не нужно будет раскрывать аппарат, чтобы, например, переключить песню в плеере.

Отметим, поскольку это патент, пока неясно, выпустит ли LG такой смартфон на рынок.



Фото: iTechua