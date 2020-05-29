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Долги по зарплате в Украине достигли почти 3 миллиардов гривен

Долги по зарплате в Украине достигли почти 3 миллиардов гривен

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2020 года выросла на 1,1% по сравнению с мартом, и на 1 мая 2020 года составила 2,997 миллиарда гривен.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая текущего года составила 1,822 миллиарда гривен, что на 0,3% больше показателя на 1 апреля 2020 года.

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Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Справка Finance.ua:

  • По мнению эксперта, среди основных причин долгов – коррупция и неготовность к рыночной конкуренции. При этом после того, как предприятие объявляет себя банкротом, получить выплату крайне тяжело.

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По материалам Finance.UA
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