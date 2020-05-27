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Технологические компании разрабатывают носимый датчик для контроля температуры тела

Технологические компании разрабатывают носимый датчик для контроля температуры тела

Группа американских компаний работает над разработкой носимого датчика в виде небольшого пластыря, который можно использовать для мониторинга температуры тела. Предполагается, что он поможет выявлять заболевших COVID-19, поскольку повышенная температура является одним из симптомов заболевания.

В наклейке будет специально разработанная микросхема, выпуск которой планируется освоить на предприятии в Миннесоте, управляемом компанией SkyWater Technology. Ей помогают фирма Linear ASICs из Огайо, разрабатывающая микросхемы и базирующаяся в штате Нью-Йорк инвестиционная фирма Asymmetric Return Capital. По словам представителей компаний, пластырь будет закрепляться на коже и подключаться к смартфону по беспроводному каналу.

Проект является частью более широкого партнерства с двумя другими фирмами: производителем программного обеспечения SensiML, дочерним предприятием QuickLogic, и поставщиком услуг здравоохранения на дому Upward Health. Партнеры надеются использовать искусственный интеллект для анализа сигналов, таких как звуки кашля, для выявления симптомов COVID-19. Эти результаты затем могут быть использованы для создания сенсорных систем, которые смогут проверять наличие вируса и замедлять его распространение.

По материалам iXBT.com
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