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Facebook запустил приложение для голосовых звонков CatchUp

Facebook запустил приложение для голосовых звонков CatchUp

Компания Facebook презентовала приложение для голосовых звонков CatchUp, которое показывает, когда абоненты не заняты и могут пообщаться по телефону.

Об этом сообщает блог компании.

«NPE Team с Facebook запустила CatchUp – приложение, которое помогает оставаться на связи с вашими родными и друзьями и показывает, когда они могут общаться», – говорится в сообщении.

В компании объясняют, что эта разработка должна помочь людям, которые не решаются звонить близким, потому что не знают, когда им удобно говорить.


Фото: Facebook

CatchUp формирует список контактов из телефонной книги и показывает абонентов, которые имеют возможность говорить, то есть не заняты. Они помечены как “Ready to talk”, то есть “готовы к разговору”.

В приложении можно совершать как индивидуальные, так и групповые звонки.

Сейчас компания тестирует CatchUp в Соединенных Штатах на устройствах iOS и Android.

По материалам УКРИНФОРМ
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