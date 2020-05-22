Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое

В Австрии врачи впервые провели пациенту операцию по замене легкого, пораженного коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

“Ситуация была безнадежной. Легкое было словно глыба, ничего не осталось”, – сообщил руководитель отделения хирургии в венской клинике Вальтер Клепетко.

45-летняя пациентка заболела коронавирусом восемь недель назад. Ее состояние резко ухудшилось. Если бы не операция, она бы не выжила. В настоящее время она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Трансплантацию легкого провели в Венском медицинском университете на прошлой неделе. Это была первая в Европе операция подобного рода.