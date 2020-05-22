Рожкова: Нужно всем привыкнуть платить "белую" зарплату и платить государству налоги

Средняя транзакция в терминале самообслуживания в Украине немногим более 830 гривен.

Об этом сообщила Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины, в ходе онлайн-обсуждения «Способна ли Украины остановить отмывание денег?».

“Не представляю себе, как в этот терминал можно пихать 10, 20 или 30 000 гривен, производя транзакцию. Это просто очень неудобно. Поэтому такие ограничения – это нормально”.

По ее словам, статистика говорит, что 96% всех транзакций в терминалах самообслуживания – это транзакции на суммы менее 5 тыс. грн.

“А вот те остальные 4% – это производилось пополнение карточных счетов в качестве заработной платы в конвертах. Поэтому такие нормы. Поэтому надо всем привыкнуть к тому, что надо платить всем зарплату “белую”, уплачивать государству налоги и не говорить о социальном напряжении там, где его нет”, – отмечает Рожкова.

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Согласно закону, переходный период продлится до конца года. За это время терминалы самообслуживания должны оборудовать считывателями информации, которая поможет идентифицировать пользователя-отправителя средств.

“Некоторые владельцы сетей терминалов самообслуживания заявили, что они даже не будут этого делать. Потому что это дополнительные расходы. А по их статистике, большая часть транзакций – до 5 тыс. грн”, – рассказала первая заместитель главы НБУ.

Поэтому нормы нового закона не затрагивают большую часть граждан. А тем, кто пытался использовать терминалы в качестве “анонимных счетов”, следует перестроить работу своего бизнеса.

Справка Finance.ua

С 28 апреля 2020 года вступили в силу новые требования для проведения платежей в соответствии с Законом Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.

Финансовый мониторинг может затронуть любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону.

Обязательная идентификация – если производить переводы на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финансовое учреждение обязательно должны «познакомиться» со своим клиентом, проверить его документы.