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В Польше растет безработица - Rzeczpospolita

В Польше растет безработица - Rzeczpospolita

Уровень зарегистрированной безработицы в Польше вырос в апреле до 5,8% с 5,4% в марте. Это первый ее рост за аналогичный период, по крайней мере, с начала века. Обычно в апреле этот показатель падает, в среднем на 0,4 п.п., сообщает Rzeczpospolita.

По сравнению с апрелем прошлого года уровень безработицы вырос на 0,2 п.п. Это ее первый рост в годовом исчислении с ноября 2013 года.

На конец апреля в центрах занятости было зарегистрировано 965,8 тыс. безработных, на 56,4 тыс. больше, чем в марте.

«Результат влияния коронавируса на уровень регистрируемой безработицы мы еще увидим позже. Март и апрель по-прежнему являются “переходными периодами”, в течение которых многие работодатели еще раздумывали, что делать с наймом. Немаловажны также сроки увольнения и сам факт того, что уволенный человек еще должен зарегистрироваться в службе занятости, что в последние недели было затруднительно. С другой стороны, масштабы увольнений могут ограничить очередные версии правительственного антикризисного щита или темпы отмены ограничений в отдельных сегментах экономики», – сказала министр труда Польши Марлена Малонг.

По материалам Finance.UA
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