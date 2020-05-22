В Польше растет безработица - Rzeczpospolita

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Уровень зарегистрированной безработицы в Польше вырос в апреле до 5,8% с 5,4% в марте. Это первый ее рост за аналогичный период, по крайней мере, с начала века. Обычно в апреле этот показатель падает, в среднем на 0,4 п.п., сообщает Rzeczpospolita.
По сравнению с апрелем прошлого года уровень безработицы вырос на 0,2 п.п. Это ее первый рост в годовом исчислении с ноября 2013 года.
На конец апреля в центрах занятости было зарегистрировано 965,8 тыс. безработных, на 56,4 тыс. больше, чем в марте.
«Результат влияния коронавируса на уровень регистрируемой безработицы мы еще увидим позже. Март и апрель по-прежнему являются “переходными периодами”, в течение которых многие работодатели еще раздумывали, что делать с наймом. Немаловажны также сроки увольнения и сам факт того, что уволенный человек еще должен зарегистрироваться в службе занятости, что в последние недели было затруднительно. С другой стороны, масштабы увольнений могут ограничить очередные версии правительственного антикризисного щита или темпы отмены ограничений в отдельных сегментах экономики», – сказала министр труда Польши Марлена Малонг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 3044 15
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 3021 13
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странахВчера, 11:48 - 5057 10
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 6108 7
Правительство ожидает транш МВФ на следующей неделеВчера, 09:34 - 708 5
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 6108 7
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странахВчера, 11:48 - 5057 10
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)Вчера, 15:04 - 4917 4
Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)Вчера, 12:45 - 4361
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 3044 15
Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкоеВчера, 17:34 - 174 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 649
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1160
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1269
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1605