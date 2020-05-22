Nissan и Renault отложили слияние — Reuters

Компании Renault и Nissan отложили планы по слиянию и вместо этого «починят» свой альянс, чтобы оправиться от последствий пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять высокопоставленных источников.

Агентство отмечает, что японский автопроизводитель Nissan долгоое время сопротивлялся предложениям французского партнера о полномасштабном слиянии. Сторонником этой идеи был Карлос Гон, бывший глава альянса, который в конце 2019 года бежал в Ливан из Японии, где находился под домашним арестом. Сейчас, когда положение автопроизводителей по всему миру ухудшилось из-за пандемии коронавируса, Nissan и Renault планируют перестроить свой альянс, которому пока не удалось превратить свой глобальный масштаб в конкурентное преимущество.

По информации агентства, компании планируют на этой неделе объявить среднесрочные планы по реструктуризации. Они будут служить своеобразным «мирным договором», призванным устранить давнюю напряженность.

Nissan и Renault планируют, в частности, существенно снизить затраты. Компании могут сократить десятки тысяч рабочих мест. Японская компания объявит о своих планах 28 мая, а ее французский партнер, вероятно, на следующий день.

27 мая Mitsubishi, Nissan и Renault проведут совместную пресс-конференцию, на которой изложат философию своего нового подхода к альянсу в формате «лидер-последователь». Источники агентства называют ключевыми сторонниками нового подхода главного операционного директора Nissan Ашвани Гупту и главу Renault Жан-Доминика Сенара. В рамках формата «лидер-последователь» Nissan может взять на себя лидерство в продажах в Европе внедорожников, выступая в роли «последователя» в продажах коммерческих фургонов и небольших городских автомобилей.

Ранее в этом году отношения между Nissan и Renault были настолько напряженными, что альянс, сформированный 21 год назад, оказался под угрозой краха.