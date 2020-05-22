Nissan и Renault отложили слияние — Reuters

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компании Renault и Nissan отложили планы по слиянию и вместо этого «починят» свой альянс, чтобы оправиться от последствий пандемии коронавируса.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять высокопоставленных источников.
Агентство отмечает, что японский автопроизводитель Nissan долгоое время сопротивлялся предложениям французского партнера о полномасштабном слиянии. Сторонником этой идеи был Карлос Гон, бывший глава альянса, который в конце 2019 года бежал в Ливан из Японии, где находился под домашним арестом. Сейчас, когда положение автопроизводителей по всему миру ухудшилось из-за пандемии коронавируса, Nissan и Renault планируют перестроить свой альянс, которому пока не удалось превратить свой глобальный масштаб в конкурентное преимущество.
По информации агентства, компании планируют на этой неделе объявить среднесрочные планы по реструктуризации. Они будут служить своеобразным «мирным договором», призванным устранить давнюю напряженность.
Nissan и Renault планируют, в частности, существенно снизить затраты. Компании могут сократить десятки тысяч рабочих мест. Японская компания объявит о своих планах 28 мая, а ее французский партнер, вероятно, на следующий день.
27 мая Mitsubishi, Nissan и Renault проведут совместную пресс-конференцию, на которой изложат философию своего нового подхода к альянсу в формате «лидер-последователь». Источники агентства называют ключевыми сторонниками нового подхода главного операционного директора Nissan Ашвани Гупту и главу Renault Жан-Доминика Сенара. В рамках формата «лидер-последователь» Nissan может взять на себя лидерство в продажах в Европе внедорожников, выступая в роли «последователя» в продажах коммерческих фургонов и небольших городских автомобилей.
Ранее в этом году отношения между Nissan и Renault были настолько напряженными, что альянс, сформированный 21 год назад, оказался под угрозой краха.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко анонсировал реконструкцию КрещатикаВчера, 16:47 - 1741 11
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5645 7
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3583 6
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 12596 5
Правительство ожидает транш МВФ на следующей неделе5 ч. назад - 403 4
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 12596 5
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5645 7
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3583 6
Помощь бизнесу: ПриватБанк срезает кредитные ставки на четвертьВчера, 14:46 - 2392 1
Законопроект о реконструкции домов: куда и как будут отселять жильцовВчера, 16:00 - 1800 2
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 593
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1077
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1217
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1548
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2463 3