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Соцработникам выплатят надбавки: кто и сколько получит

Соцработникам выплатят надбавки: кто и сколько получит

Минсоцполитики утвердило перечень должностей работников-поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства/пребывания их получателей (дома).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Доплату в размере до 100% заработной платы смогут получить:

  • социальный педагог / специалист по социальной работе.
  • специалист по социальной помощи на дому.
  • социальный сотрудник.
  • социальный работник.
  • специалист по физической реабилитации.
  • практический психолог / психолог.

Персональный список работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем заведения, учреждения сферы социальной защиты.

Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

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В то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы:

  • работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50% должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (на срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе;
  • работникам могут устанавливать доплаты в размере до 50% должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

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По материалам Finance.UA
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