Соцработникам выплатят надбавки: кто и сколько получит

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Минсоцполитики утвердило перечень должностей работников-поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства/пребывания их получателей (дома).
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Доплату в размере до 100% заработной платы смогут получить:
Персональный список работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем заведения, учреждения сферы социальной защиты.
Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.
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В то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы:
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