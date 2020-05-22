Соцработникам выплатят надбавки: кто и сколько получит

Минсоцполитики утвердило перечень должностей работников-поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства/пребывания их получателей (дома).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Доплату в размере до 100% заработной платы смогут получить:

социальный педагог / специалист по социальной работе.

специалист по социальной помощи на дому.

социальный сотрудник.

социальный работник.

специалист по физической реабилитации.

практический психолог / психолог.

Персональный список работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем заведения, учреждения сферы социальной защиты.

Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

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В то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы:

работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50% должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (на срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе;

работникам могут устанавливать доплаты в размере до 50% должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

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