Минэкономики прогнозирует низкую инфляцию из-за кризиса и падения спроса

В 2020 году в Украине ожидается низкая инфляция. Из-за кризиса спрос снизится не только в Украине, но в целом в мире.

Об этом сказано в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Учитывая ослабление карантинных ограничений, введенных для преодоления пандемии COVID-19 (как в Украине, так и в странах – основных торговых партнерах), вероятно, что, из-за слабого спроса и относительно низкого уровня инфляционных ожиданий, инфляционное давление на рынок будет незначительным”, – говорится в обзоре.

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Как отметили в обзоре, в апреле 2020 года на цены повлияло общее снижение спроса вследствие карантинных ограничений при условии сохранения потенциала предложения товаров и услуг, имеющих потребность относительно скорой реализации.