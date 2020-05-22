Помощь бизнесу: ПриватБанк срезает кредитные ставки на четверть

ПриватБанк срезает кредитные ставки на четверть, чтобы помочь малому бизнесу подняться после карантина.

Об этом говорится в сообщении банка.

С 25 мая существенно снижены ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей. Цель – помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

Снижение распространяется:

не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами.

Новые условия финансирования вводятся автоматически. Для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять никаких заявлений либо посещать отделения банка.

Что это даст. Все клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, уже пользующимся кредитными программами банка, размер кредитной ставки будет пересчитан в сторону уменьшения автоматически.

Программы. Снижение стоимости кредитных ресурсов вводится по всем программам поддержки малого бизнеса, как по инвестиционным кредитам, так и по программам лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым предоставлены кредитные каникулы/реструктуризация долга, или у которых есть или будет просроченная задолженность.

Подробнее о снижении ставок и о кредитных программах ПриватБанка для бизнеса можно узнать на странице kredit.pb.ua.

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