0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 401 0

Помощь бизнесу: ПриватБанк срезает кредитные ставки на четверть

Помощь бизнесу: ПриватБанк срезает кредитные ставки на четверть

ПриватБанк срезает кредитные ставки на четверть, чтобы помочь малому бизнесу подняться после карантина.

Об этом говорится в сообщении банка.

С 25 мая существенно снижены ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей. Цель – помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

Снижение распространяется:

  • не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами.

Новые условия финансирования вводятся автоматически. Для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять никаких заявлений либо посещать отделения банка.

Что это даст. Все клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, уже пользующимся кредитными программами банка, размер кредитной ставки будет пересчитан в сторону уменьшения автоматически.

Программы. Снижение стоимости кредитных ресурсов вводится по всем программам поддержки малого бизнеса, как по инвестиционным кредитам, так и по программам лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым предоставлены кредитные каникулы/реструктуризация долга, или у которых есть или будет просроченная задолженность.

Подробнее о снижении ставок и о кредитных программах ПриватБанка для бизнеса можно узнать на странице kredit.pb.ua.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.

Помощник по кредитам

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.