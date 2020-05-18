НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру

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Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Соответствующие нормы содержит проект изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 04 мая 2018 года № 50.
Что это даст. Это позволит заявителям – населению и юридическим лицам – получить информацию из Кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее.
Документы. Лицо, получающее такую информацию по поручению, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего ее полномочия.
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