НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру

Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Соответствующие нормы содержит проект изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 04 мая 2018 года № 50.

Что это даст. Это позволит заявителям – населению и юридическим лицам – получить информацию из Кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее.

Заявитель сможет получить информацию через запрос в поисковую систему Кредитного реестра.

Верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи ( КЭП ).

Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из Кредитного реестра, подаваемой в электронной форме, личной КЭП , юридическое лицо – квалифицированной электронной подписью своего руководителя.

Заявление на получение информации из Кредитного реестра может подаваться и на бумажных носителях.

Документы. Лицо, получающее такую информацию по поручению, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего ее полномочия.

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