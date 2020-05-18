Зеленский подписал «антиколомойский» закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ, подписанный главой государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам в отношении вывода банков с рынка.

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Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Что это даст:

такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов;

реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения НБУ своих функций в сфере банковского регулирования и надзора;

также это поможет завершить процедуры вывода банков с рынка / ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 13 мая приняла закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом.

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ .