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EasyJet планирует возобновить полеты 15 июня

EasyJet планирует возобновить полеты 15 июня

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc планирует возобновить полеты 15 июня.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первоначально полетное расписание в основном будет включать внутренние рейсы в Великобритании и Франции. В дальнейшем число маршрутов будет расширяться.

Безопасность:

  • пассажиры, бортпроводники и наземная бригада должны будут носить маски;
  • будут доступны дезинфицирующие салфетки и санитайзеры;
  • изначально питание в самолетах предоставляться не будет.

Справка Finance.ua:

  • Украина и Грузия согласовали возобновление авиасообщения с 1 июля. Также Министерство инфраструктуры проводит консультации с рядом стран Евросоюза о запуске международных авиаперевозок.
  • О возобновлении полётов в Украину в июне и июле 2020 года уже объявили 4 авиакомпании: Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.
  • МАУ закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине.

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По материалам Finance.UA
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