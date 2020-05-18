EasyJet планирует возобновить полеты 15 июня

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Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc планирует возобновить полеты 15 июня.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Первоначально полетное расписание в основном будет включать внутренние рейсы в Великобритании и Франции. В дальнейшем число маршрутов будет расширяться.
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