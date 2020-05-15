Президент сообщил, когда подпишут меморандум с МВФ

Президент Владимир Зеленский считает, что меморандум между Украиной и Международным валютным фондом будет подписан в мае. Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду.

“Сейчас я подпишу банковский закон – последнее условие к подписанию меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум. Я уверен, что мы его подпишем в мае-месяце, затягивать его нельзя”, – сказал Президент.

По его словам, это будет возможно после подписания закона о банках, который будет на столе Зеленского до конца недели.

“И двери будут открыты для той помощи Международного валютного фонда, за которую мы очень сильно боролись, даже в Верховной Раде Украины”, – отметил глава государства.