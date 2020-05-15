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Всемирный банк увеличил до 100 число стран с экстренным финансированием

Всемирный банк увеличил до 100 число стран с экстренным финансированием

Всемирный банк расширил число участников программы по получению экстренного финансирования в рамках борьбы с COVID-19. С марта организация предоставила рекордные объемы помощи уже для 100 развивающихся стран, где проживает 70% населения планеты, сообщила пресс-служба ВБ.

39 из этих государств находятся в Африке. Почти треть всех проектов осуществляются в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами, таких как Афганистан, Гаити, Нигер и Чад.

В международной организации подчеркнули, что антикризисная программа – очередной этап на пути выполнения обязательств по предоставлению в течение 15 месяцев $160 млрд грантов и финансовой поддержки.

“Эта пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 млн человек”, – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Международная финансовая корпорация (IFC) и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) также оперативно оказывают поддержку бизнесу в развивающихся странах.

К тому же совет управляющих Всемирного банка одобрил мораторий на обслуживание займов, предоставленных на двусторонней основе.

“Предлагаемый мораторий на обслуживание двусторонней задолженности высвободит крайне важные для стран-клиентов МАР ресурсы, за счет которых они смогут финансировать экстренные меры реагирования на эпидемию COVID-19”, – отметил Малпасс.

По материалам УБР
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