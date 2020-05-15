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В Украине уже 183 тысячи ИТ-ФЛП (инфографика)

В Украине уже 183 тысячи ИТ-ФЛП (инфографика)

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, количество ИТ-специалистов, зарегистрированных как ФЛП, в 2019 году выросло на 32 тысячи или 22% и составляет 183 тыс. человек против 151 тыс. в 2018-м.

Об этом сообщается на сайте украинского издания DOU.UA.

“Рост произошел по всем видам деятельности и во всех регионах Украины. Почти 40% новых ИТ-ФЛП приходится на Киев и Киевскую область. Как и в прошлом году, доля женщин возросла лишь на 1 п.п.”, – говорится в сообщении.

Как возросло количество ИТ-ФЛП за год:

  • в Киеве и Киевской области – почти на 11 тысяч;
  • на втором месте Харьковская область (+4406 человек);
  • далее – Львовская (+3482) и Днепропетровская (+2475).

“Сейчас в Киеве и Киевской области зарегистрировано 30% от общего количества ИТ-ФЛП. И это без учета тех программистов, которые переехали в столицу, но не изменили места регистрации. Интересно, что по количеству зарегистрированных ИТ-ФЛП Винницкая область опередила Николаевскую (5125 человек против 4897) и теперь на 7-м месте. Самые активные темпы роста демонстрировали небольшие области: Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Полтавская. Количество в них увеличилось более чем на 25%”, – добавляют в издании.


Инфографика: DOU.UA

Доля женщин среди ИТ-ФЛП:

  • увеличивается второй год подряд всего на 1 п.п.;
  • на данный момент женщин среди ИТ-ФЛП 26%;
  • в крупных городах их зарегистрировано больше, чем в небольших. Во Львове доля айтишниц-ФЛП достигает почти 30%.

За 2019 год количество ФЛП-айтишников выросло на 22%, в то время как общее количество всех ФЛП в Украине увеличилось всего на 6%.


Инфографика: DOU.UA

Справка Finance.ua:

  • По результатам опроса сайта по поиску работы robota.ua, больше половины IT-компаний не испытывают кризиса. У них все стабильно хорошо. В то же время значительной части IT-бизнеса повезло не настолько – они охарактеризовали ситуацию как тревожную. А некоторые, очевидно, даже нашли новые возможности и улучшили положение дел.
  • По результатам исследования jobs.dou.ua кризис в украинском ИТ уже наступил. Количество вакансий уменьшилось, а откликов на позиции по некоторым категориям – резко возросло.

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По материалам Finance.UA
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