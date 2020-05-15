В Украине уже 183 тысячи ИТ-ФЛП (инфографика)

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По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, количество ИТ-специалистов, зарегистрированных как ФЛП, в 2019 году выросло на 32 тысячи или 22% и составляет 183 тыс. человек против 151 тыс. в 2018-м.
Об этом сообщается на сайте украинского издания DOU.UA.
“Рост произошел по всем видам деятельности и во всех регионах Украины. Почти 40% новых ИТ-ФЛП приходится на Киев и Киевскую область. Как и в прошлом году, доля женщин возросла лишь на 1 п.п.”, – говорится в сообщении.
Как возросло количество ИТ-ФЛП за год:
“Сейчас в Киеве и Киевской области зарегистрировано 30% от общего количества ИТ-ФЛП. И это без учета тех программистов, которые переехали в столицу, но не изменили места регистрации. Интересно, что по количеству зарегистрированных ИТ-ФЛП Винницкая область опередила Николаевскую (5125 человек против 4897) и теперь на 7-м месте. Самые активные темпы роста демонстрировали небольшие области: Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Полтавская. Количество в них увеличилось более чем на 25%”, – добавляют в издании.
Инфографика: DOU.UA
Доля женщин среди ИТ-ФЛП:
За 2019 год количество ФЛП-айтишников выросло на 22%, в то время как общее количество всех ФЛП в Украине увеличилось всего на 6%.
Инфографика: DOU.UA
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