В апреле номинальный ВВП России упал на 28%

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В апреле 2020 года на фоне нерабочих дней из-за пандемии коронавируса номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) составил 6,3 трлн рублей – на 28% (или на 2,4 трлн рублей) меньше, чем в апреле 2019 года.
Об этом говорится в отчете Минфина РФ.
Отмечается, что по сравнению с мартом показатели номинального ВВП сократились примерно на треть.
По оценкам экспертов, опрошенных РБК, в реальном выражении ВВП РФ в апреле мог снизиться на 20%.
Экономисты считают, что на падение ВВП России в апреле повлияли и режим самоизоляции, и резкое удешевление нефти.
В частности, средняя цена российской нефти Urals в апреле составила 18,2 долларов за баррель – против 71,5 долларов в 2019 году.
“Но точно отделить эффект влияния цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса пока невозможно”, – пишет РБК.
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