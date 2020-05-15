0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 159 0

В апреле номинальный ВВП России упал на 28%

В апреле номинальный ВВП России упал на 28%

В апреле 2020 года на фоне нерабочих дней из-за пандемии коронавируса номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) составил 6,3 трлн рублей – на 28% (или на 2,4 трлн рублей) меньше, чем в апреле 2019 года.

Об этом говорится в отчете Минфина РФ.

Отмечается, что по сравнению с мартом показатели номинального ВВП сократились примерно на треть.

По оценкам экспертов, опрошенных РБК, в реальном выражении ВВП РФ в апреле мог снизиться на 20%.

Экономисты считают, что на падение ВВП России в апреле повлияли и режим самоизоляции, и резкое удешевление нефти.

В частности, средняя цена российской нефти Urals в апреле составила 18,2 долларов за баррель – против 71,5 долларов в 2019 году.

“Но точно отделить эффект влияния цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса пока невозможно”, – пишет РБК.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.