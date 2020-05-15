Украинцы стали на 43% чаще покупать товары первой необходимости в интернете (исследование)

Украинцы стали покупать онлайн чаще, чем когда-либо. Количество людей, которые покупают в интернете товары первой необходимости, увеличилось на 43%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Mastercard, проведенного в мае 2020 года.

«Мы видим рост цифровых оплат по результатам первого квартала этого года, а новое исследование показывает, что онлайн-покупки уже становятся новой платёжной привычкой украинцев», – отметила Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

ТОП-10 наиболее популярных товаров на самоизоляции:

1. Кухонная утварь (27%);

2. Товары для окрашивания волос (25%);

3. Книги (25%);

4. Настольные игры (19%);

5. Машинки для стрижки волос (15%);

6. Пазлы (14%);

7. Компьютеры/электроника (13%);

8. Очистители воздуха (13%);

9. Коврики для йоги/занятий в зале (12%);

10. Подушки (11%).

В связи с вынужденной самоизоляцией среди украинцев также увеличился спрос на онлайн-впечатления — 14% респондентов тратят на них больше денег, чем в начале года. 45% опрошенных украинцев оформили подписку и смотрят ТВ-программы и фильмы на стриминговых платформах, а кроме того — 50% смотрят онлайн-трансляции концертов, а чуть более четверти (28%) «посещают» музеи и другие достопримечательности онлайн.

По данным исследования, украинцы увидели в карантине возможность заняться самообразованием, улучшить навыки, а также попробовать что-то новое:

59% осваивают онлайн-банкинг;

58% учатся готовить с помощью онлайн-видеоуроков;

35% пользуются дистанционными медицинскими услугами;

каждый десятый украинец изучает программирование;

15% опрошенных осваивают технику стрижки онлайн.



Инфографика: Mastercard

Справка Finance.ua:

Компания Mastercard назначила Марка Барнетта президентом Европейского региона Mastercard, с центральным офисом в Брюсселе.

Mastercard запустила звуковой сигнал при оплате через сервис LiqPay. Звук воспроизводится на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.

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