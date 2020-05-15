Украинцы стали на 43% чаще покупать товары первой необходимости в интернете (исследование)

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Украинцы стали покупать онлайн чаще, чем когда-либо. Количество людей, которые покупают в интернете товары первой необходимости, увеличилось на 43%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Mastercard, проведенного в мае 2020 года.
«Мы видим рост цифровых оплат по результатам первого квартала этого года, а новое исследование показывает, что онлайн-покупки уже становятся новой платёжной привычкой украинцев», – отметила Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.
ТОП-10 наиболее популярных товаров на самоизоляции:
1. Кухонная утварь (27%);
2. Товары для окрашивания волос (25%);
3. Книги (25%);
4. Настольные игры (19%);
5. Машинки для стрижки волос (15%);
6. Пазлы (14%);
7. Компьютеры/электроника (13%);
8. Очистители воздуха (13%);
9. Коврики для йоги/занятий в зале (12%);
10. Подушки (11%).
В связи с вынужденной самоизоляцией среди украинцев также увеличился спрос на онлайн-впечатления — 14% респондентов тратят на них больше денег, чем в начале года. 45% опрошенных украинцев оформили подписку и смотрят ТВ-программы и фильмы на стриминговых платформах, а кроме того — 50% смотрят онлайн-трансляции концертов, а чуть более четверти (28%) «посещают» музеи и другие достопримечательности онлайн.
По данным исследования, украинцы увидели в карантине возможность заняться самообразованием, улучшить навыки, а также попробовать что-то новое:
Инфографика: Mastercard
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