Mastercard назначила нового президента Европейского региона (фото)

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Компания Mastercard назначила Марка Барнетта президентом Европейского региона Mastercard, с центральным офисом в Брюсселе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Марк Барнетт будет отвечать за стратегию, выбор направлений и развитие всех аспектов бизнеса Mastercard в регионе.
«В этот важный и особый момент для Mastercard в Европе я рад возглавить работу такого динамичного региона. Mastercard как мультифункциональная технологическая компания в сфере платежей сегодня обладает в Европе уникальными возможностями предлагать удобные и безопасные способы осуществления и получения платежей по всему региону. Я с удовольствием продолжу развивать культуру внутри организации, направленную на создание технологических инноваций и обеспечение надежного партнерства для участников рынка», – отметил Марк Барнетт.
Фото: Mastercard
Сведения о Марке Барнетте:
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