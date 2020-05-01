Mastercard назначила нового президента Европейского региона (фото)

Компания Mastercard назначила Марка Барнетта президентом Европейского региона Mastercard, с центральным офисом в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Марк Барнетт будет отвечать за стратегию, выбор направлений и развитие всех аспектов бизнеса Mastercard в регионе.

«В этот важный и особый момент для Mastercard в Европе я рад возглавить работу такого динамичного региона. Mastercard как мультифункциональная технологическая компания в сфере платежей сегодня обладает в Европе уникальными возможностями предлагать удобные и безопасные способы осуществления и получения платежей по всему региону. Я с удовольствием продолжу развивать культуру внутри организации, направленную на создание технологических инноваций и обеспечение надежного партнерства для участников рынка», – отметил Марк Барнетт.



Фото: Mastercard

Сведения о Марке Барнетте:

до назначения на новую должность Марк Барнетт возглавлял Mastercard в Великобритании, Ирландии, странах Северной Европы и Балтии;

присоединился к компании Mastercard в 2003 году;

с тех пор занимал различные позиции в компании, в том числе руководил направлением консалтинговых услуг компании в Европе, а затем и на глобальном уровне;

имеет более чем 20-летний опыт работы в секторах платежей и розничных банковских услуг

Справка Finance.ua:

Деятельность Mastercard в Европе сегодня охватывает 53 страны и свыше 950 миллионов пользователей, которых компания обслуживает в сотрудничестве с розничными торговцами, финансовыми организациями и другими партнерами.

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