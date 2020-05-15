Глава МВФ сообщила, когда мировая экономика восстановится после пандемии

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Мировая экономика восстановится после пандемии COVID-19 минимум через три года, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
По ее словам, самый большой шок уже прошел, а 170 стран в марте показали экономическое падение.
Но вместе с тем, поскольку пандемия еще не преодолена, апрельский прогноз МВФ по падению экономики может быть еще пересмотрен в худшую сторону (в фонде ожидали падение в 3%). Но все же в фонде прогнозируют частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.
“Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, некоторые экономики могут пережить более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса делает горизонт прогнозов расплывчатым”, – заявила Георгиева.
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Фонд также наращивает количество программ для поддержки экономик развивающихся стран и рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.
“Тратьте, сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер и уязвимые слои населения в вашей стране”, – заключила она.
На сегодняшний день такие крупные организации, как Goldman Sachs, Oxfam и AFL-CIO призывают МВФ выделить на поддержку стран с низким и средним уровнем дохода $3 трлн, но Георгиева в этом вопросе сильно зависима от США, поскольку именно Штаты являются крупнейшим акционером фонда.
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