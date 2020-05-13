Как изменилась Украина за два месяца карантина

Украина более двух месяцев живет в условиях карантина, который был введен правительством в связи с эпидемией коронавируса. За это время выявлено более 15 тыс. заболевших, из них более 3 тыс. человек выздоровели, а около 400 случаев оказались летальными.

Борьба с коронавирусом ударила как по экономике страны, так и по карману украинца, заставив его пересмотреть и существенно увеличить свои траты.

Главных последствий карантина для рядового гражданина, который благодаря противоэпидемическим мерам не заболел, два:

Увеличение расходов: на маски, санитайзеры, проезд (передвижение на такси или личном автомобиле вместо общественного транспорта), коммунальные услуги (из-за того, что люди сидят дома, они расходуют больше воды, газа, электроэнергии) и так далее. По данным портала buhgalter911, за два месяца карантина выросли траты домохозяйств на лекарства и медицинские товары (+10%) и продукты (+2,6%) и сократились на топливо (-16%) и одежду-обувь (-90%). Также многим пришлось потратить “заначки”: население сдало за это время наличной валюты на 2,1 млн долларов больше, чем купило.

Уменьшение доходов: по данным социальных исследований, две трети респондентов заявили о сокращении или полной потере заработка. Больше всего пострадали те, кто был собственником предприятия общественного питания или сферы услуг (парикмахерские, химчистки, салоны красоты и т. д.) либо работал на таком предприятии, – в связи с карантином их работу запретили. Также временно остались не у дел работники транспорта, юристы, аудиторы, частные стоматологи.

Эксперты оценивают потери экономики страны от невыпуска товаров и непредоставления услуг примерно в 500 млрд гривен.

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины, введение карантинных мер привело к остановке деятельности 700 тысяч предпринимателей и предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. В том числе это около 330 тыс. бизнес-структур (всего их, согласно информации Госслужбы статистики, более 950 тыс.).

Из 1,95 млн физлиц-предпринимателей пока не работают 424 тыс., которые попали под карантинные меры. Подавляющее большинство их – 315 тысяч – были заняты в торговле, 67 тыс. – в сфере индустрии красоты и 42 тыс. – в общепите. Ожидается, что этот бизнес сможет возобновить свою деятельность с сегодняшнего дня, 11 мая, когда начнется ослабление карантина. Что дополнительно даст работу еще примерно такому же количеству наемных сотрудников, которые, заметим, не всегда оформлены легально. Но по факту число “свободных рук” может уменьшиться примерно на четверть, что уже хорошо.

Экономисты говорят, что приостановка экономики из-за введенных противоэпидемических мер серьезно ударит в ближайшие полгода по доходам украинцев, даже если карантин вскоре полностью отменят. Нужно 3-4 месяца, чтобы остановленные бизнес-процессы снова начали работать, занятые в них работники получили зарплату и начали ее тратить на товары и услуги, увеличивая спрос. Поэтому ожидать, что “жизнь наладится” сразу же, как все войдет в привычный режим, не приходится.