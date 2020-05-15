Оформление субсидии и электронные выборы: Минцифры готовит новые услуги на портале «Дія»

Министерство цифровой трансформации планирует запустить на портале государственных услуг «Дія» функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба портала «Дія» на своей странице в FACEBOOK.

Что планируют внедрить:

цифровые документы;

электронные выборы;

уплата штрафов на авто онлайн;

электронная прописка;

е-подпись в «Дії»;

отчеты и налоги для ФЛП онлайн;

онлайн; замена водительского удостоверения;

регистрация ООО ;

; оформление субсидии.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что делать, если на портале “Дія” не отображается ваш земельный участок.

Справка Finance.ua:

Для водителей в «Дія» доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.

на портале есть услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице. Цель дополнительной онлайн-услуги – упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения пособия по безработице.

Также на портале доступны: сервис подписания документов электронной подписью, ID-карта и загарничный биометрический паспорт, кабинет гражданина.