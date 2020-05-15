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Оформление субсидии и электронные выборы: Минцифры готовит новые услуги на портале «Дія»

Оформление субсидии и электронные выборы: Минцифры готовит новые услуги на портале «Дія»

Министерство цифровой трансформации планирует запустить на портале государственных услуг «Дія» функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба портала «Дія» на своей странице в FACEBOOK.

Что планируют внедрить:

  • цифровые документы;
  • электронные выборы;
  • уплата штрафов на авто онлайн;
  • электронная прописка;
  • е-подпись в «Дії»;
  • отчеты и налоги для ФЛП онлайн;
  • замена водительского удостоверения;
  • регистрация ООО;
  • оформление субсидии.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что делать, если на портале “Дія” не отображается ваш земельный участок.

Справка Finance.ua:

  • Для водителей в «Дія» доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.
  • на портале есть услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице. Цель дополнительной онлайн-услуги – упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения пособия по безработице.
  • Также на портале доступны: сервис подписания документов электронной подписью, ID-карта и загарничный биометрический паспорт, кабинет гражданина.
  • Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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