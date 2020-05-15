Безработица в США может достигнуть 25% - ФРС

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Уровень безработицы в Соединенных Штатах во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может достичь 20-25%.
Об этом в интервью телекомпании CBS заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
Также во втором квартале ожидается существенное снижение ВВП.
“Цифры будут очень большими. Трудно сказать точно, я бы не хотел делать предположений. Это вполне может быть в районе 20 или 30 процентов”, – сказал Пауэлл о возможных параметрах снижения ВВП.
При этом, по мнению главы ФРС, нынешнею ситуацию не стоит называть Второй Великой депрессией.
“Есть некоторые очень фундаментальные различия. Во-первых, причина – у нас была очень здоровая экономика два месяца назад. Это внешнее событие, по сути это стихийное бедствие. В 1920-х годах, когда случился крах и все такое, финансовая система провалилась. Здесь наша финансовая система сильна и способна выдержать это”, – сказал он.
“Это будет очень резкий спад, но этот спад должен быть гораздо более коротким, чем то, что у вас ассоциируется с 1930-ми годами”, – убежден Пауэлл.
Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.
“Я думаю, что в течение следующих нескольких месяцев вы увидите, как начнется восстановление – по мере того, как компании вновь открываются и люди возвращаются к работе. Нам важно избежать второй волны вируса в этот период времени. Если нам это удастся, экономика сможет продолжить восстанавливаться. Мы увидим, как ВВП возвращается к росту после очень низких показателей в этом квартале. Мы увидим, как снизится безработица”, – отметил Пауэлл.
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