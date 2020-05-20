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С начала года водители выплатили по "автогражданке" более 1,3 млрд грн

С начала года водители выплатили по "автогражданке" более 1,3 млрд грн

В I квартале 2020 года количество заключенных договоров автогражданской ответственности (ОСАГО) составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма страховых платежей составила 1,3 млрд грн (+ 20%). Страховщики ОСАГО сделали более 37,5 тысячи выплат пострадавшим в ДТП — этот показатель вырос на 10,3%; сумма выплат увеличилась на 15,1% и составила почти 680,3 млн грн.

По данным МТСБУ, количество требований, урегулированных по европротоколу, выросла на 10,3% и составила 13 тысяч.

Сумма выплат, осуществленных по этой страховой услуге, увеличилась на 13% и составляет более 123 млн грн. Удельный вес выплат по европротоколу в общем количестве выплат — 34,8%, а в общей сумме выплат – 18%.

За период с начала заключения электронных договоров страхования в феврале 2018 года до конца I квартала 2020 года количество электронных договоров ОСАГО превысила 1,9 млн штук.

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По материалам Дело
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