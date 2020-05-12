Нацбанк изменил требования к банковской рекламе о потребительских кредитах и депозитах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НБУ принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Когда вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков.
Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учитывая сложность выполнения некоторых норм в условиях карантинных ограничений.
Основные условия получения кредита или размещения депозита:
На собственных веб-сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски.
Кредиты. Для кредита нужно раскрыть, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей.
Депозиты. Для депозита нужно указать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное. Все примечания и уточнения должны указываться таким же по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги.
Также на веб-сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине хватит: в Кабмине предложили начать продажу масок за границу11 ч. назад - 1026 12
Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - Шмыгаль10 ч. назад - 1748 11
Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривныВчера, 21:05 - 23186 11
Кличко прокомментировал приход IKEA в Украину9 ч. назад - 1368 9
Как долго в Киеве будет действовать скидка на оплату коммуналки7 ч. назад - 1003 8
Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривныВчера, 21:05 - 23186 11
Почему не всем проиндексировали пенсии: когда ждать очередного повышения8 ч. назад - 4141 2
Мост Кличко снова треснул (фото)9 ч. назад - 2061 5
Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - Шмыгаль10 ч. назад - 1748 11
В Кабмине презентовали план по созданию 500 тыс. рабочих мест (инфографика)11 ч. назад - 1633 2
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)8 ч. назад - 186
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)Позавчера, 14:10 - 961 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 705
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3665 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1717 2