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Нацбанк изменил требования к банковской рекламе о потребительских кредитах и депозитах

Нацбанк изменил требования к банковской рекламе о потребительских кредитах и депозитах

НБУ принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Когда вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков.

Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учитывая сложность выполнения некоторых норм в условиях карантинных ограничений.

Основные условия получения кредита или размещения депозита:

  • Для “кредита”: https://finance.ua/credits/individuals-a должна быть указана реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок.
  • Для депозита – процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма. Также реклама финансовых услуг не должна затруднять визуальное восприятие информации.

На собственных веб-сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски.

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Кредиты. Для кредита нужно раскрыть, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей.

Депозиты. Для депозита нужно указать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное. Все примечания и уточнения должны указываться таким же по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги.

Также на веб-сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

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По материалам Finance.UA
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